RKC-captain Michiel Kramer woest op Serdar Gözübüyük na verlies bij bij PSV: ’Het is een schande’

Volgens Kramer was het een ’goedmakertje’ voor de penalty die Gözübüyük eind vorig seizoen gaf aan Feyenoord in De Kuip tegen PSV. Daarover was veel ophef ontstaan en de arbiter kreeg later van scheidsrechtersbaas Dick van Egmond te horen dat deze penalty nooit gegeven had mogen worden. Het hielp Ajax toentertijd in een zetel naar de landstitel.

In Eindhoven raakte Hans Mulder het hoofd van Xavi Simons toen hij de bal wegwerkte. „Nu moeten wij het maar accepteren, want wij zijn RKC. Hij heeft geen seconde voor ons gefloten. Ik vind het een regelrechte schande dat deze man (Gözübüyük, red.) hier een penalty voor geeft”, aldus Kramer tegenover ESPN. „Wat moet onze verdediging doen? Wij doen er alles aan om geen tegendoelpunt te krijgen, dan gebeurt er wel eens wat. Dit is een ’topclub-penalty’. Volgens de aanvoerder krijgen kleinere clubs bij een dergelijk moment nooit een strafschop. „Het is een schande, ik kan er uren over lullen.”

Een dag eerder repte ook Andries Noppert, de keeper van Heerenveen, over het meten met twee maten van scheidsrechters. Edwin de Graaf liet toen volgens Noppert na om Edson Alvarez in de eerste helft rood te geven. De Mexicaan maakte een overtreding en kreeg daar geel voor en schoot ook de bal nog weg. Volgens de doelman van Heerenveen had dit rood moeten zijn. De Graaf verdedigde zich dat het geen tijdrekmoment was en evenmin spelbederf en hij daarom geen tweede gele kaart toonde. „Zulke beslissingen vallen altijd in het voordeel van de topclubs uit”, aldus Noppert, die erover verhaal ging halen in de kleedkamer van De Graaf, maar nul op rekest kreeg. „Daar heb ik me maar bij neer te leggen. Er is niets op onze nederlaag (5-0) af te dingen, maar met elf tegen tien wordt het een andere wedstrijd.”

Etienne Vaessen

RKC-doelman Etienne Vaessen was na afloop ook lange tijd boos. Hij kon niet begrijpen dat Gözübüyük een strafschop gaf. „Aan de andere kant zouden wij de strafschop niet hebben gehad. Je kunt dit wel een ’topclubpenalty’ noemen, ja”, aldus Vaessen tegen ESPN. Mulder ging in het strafschopgebied met zijn rechterbeen de lucht in om een bal weg te werken en kwam daarmee in aanraking met het hoofd van Simons. „Simons is 1.60 meter. Hoe moet Hans anders die bal wegwerken? Ik vind dat we hier iets aan moeten doen. Zet bijvoorbeeld bij de videoscheidsrechter een oud-profvoetballer. Dit heb je als topclub toch niet nodig?”