Dressuurruiters meteen op podium bij Masters in Den Bosch

22:05 uur De Nederlandse dressuurruiters hebben twee podiumplaatsen overgehouden aan de openingsdag van The Dutch Masters Indoor Brabant. In de Grand Prix eindigden Marieke van der Putten uit Apeldoorn en Dinja van Liere uit Uden op de tweede en derde plaats. De winst ging naar de in Brabant wonende Britse wereldkampioene Charlotte Fry.

Van der Putten reed een nieuw persoonlijk record met de Totilas-zoon Torveslettens Titanium, 76,761 procent. „Heel gaaf”, reageerde de nummer 2. „Vorig jaar reden we hier onze eerste wereldbekerwedstrijd. Toen was Titanium nog heel onervaren. Het is mooi om te merken dat hij een jaar later zoveel verbeterd is en zoveel zekerder is in de ring. Ik heb echt fijn gereden. Titanium is een heel blij paard en hij gaat de wedstrijden echt leuk vinden.”

De FEI wereldbekerwedstrijd dressuur wordt aanstaande zaterdagmiddag in de vorm van de kür verreden. Ook de springruiters komen in actie in Den Bosch.

Organisatie Spelen Parijs 2024 pareert kritiek op dure tickets

20:35 uur De organisatie van de Olympische Spelen in Parijs in 2024 noemt de verkoop van kaartjes tot nog toe een succes, ondanks de kritiek op de hoge prijzen. Tony Estanguet, de baas van het organisatiecomité, meldde vijfhonderd dagen voor aanvang van het evenement dat er ongeveer 3,25 miljoen kaartjes zijn verkocht, ongeveer een derde van het totaal.

„Deze eerste fase is een succes, ook al begrijpen we de kritiek en de frustratie van sommige mensen die niet tevreden waren”, aldus Estanguet.

Uit een onlangs gepubliceerde enquête bleek dat ongeveer vier op de vijf Fransen de kaartjes te duur vonden. Dat heeft vooral te maken met het systeem dat de organisatie invoerde voor de eerste verkoopfase. Belangstellenden waren verplicht kaartjes te kopen voor ten minste drie verschillende sporten, waardoor de rekening kon oplopen tot 300 euro of meer per persoon, of meer dan 1000 euro voor een gezin van vier.

In de tweede fase, waarvan de verkoop op 11 mei begint, zijn 1,5 miljoen losse kaartjes te koop, ook voor gewilde evenementen als de atletiekfinales en de openingsceremonie. De prijzen kunnen oplopen tot wel 980 euro. „Deze tweede verkoopfase is een uitzonderlijke kans voor mensen om ervaringen te kopen die waarschijnlijk eenmalig zullen zijn”, aldus Estanguet.

Voor de openingsceremonie, waarbij de nationale sportdelegaties over de Seine zullen varen tijdens een openluchtfeest in het hart van Parijs, komen 70.000 plaatsen beschikbaar. Het duurste kaartje, voor een zitplaats aan de oever van de rivier met onbelemmerd uitzicht, kost 2700 euro. „Het wordt duur omdat het uniek is”, zegt Estanguet. „Het wordt heel spectaculair in deze iconische stad.”

Golfer Besseling derde na eerste ronde Kenia Open

18.44 uur: Golfer Wil Besseling heeft een voortvarende start gemaakt in het Kenia Open, een toernooi uit de DP World Tour. De Noord-Hollander deelt samen met de Fransman Pierre Pineau de derde plaats na de eerste ronde. Besseling noteerde op de golfbaan van Muthaiga in Nairobi 65 slagen, zes onder het baangemiddelde. Hij schreef acht birdies op zijn kaart, maar leverde twee slagen in door een double bogey op hole 15.

De Amerikaan John Catlin en de Zuid-Afrikaan Dylan Mostert nemen samen de koppositie in met 64 slagen, -7.

Real Madrid niet akkoord met compensatieregeling CL-finale

17.36 uur: Real Madrid gaat niet akkoord met de compensatieregeling die de UEFA heeft voorgesteld naar aanleiding van de ongeregeldheden die zich vorig jaar voordeden bij de finale van de Champions League in Parijs. De Spaanse club vindt dat de eigen fans te weinig worden gecompenseerd.

Bij de finale in Parijs tussen Real Madrid en Liverpool ontstonden voor de aftrap chaotische taferelen, omdat veel supporters vermoedelijk met valse toegangsbewijzen het stadion waren binnengedrongen. Duizenden fans met een ticket moesten daardoor buiten het stadion blijven. Er ontstonden lange wachtrijen. Een onafhankelijke onderzoekscommissie concludeerde eerder al dat de UEFA verantwoordelijk was voor de taferelen.

De UEFA besloot daarop dat de 20.000 supporters van Liverpool hun geld voor de gekochte kaartjes terugkrijgen. Voor fans van Real Madrid gold dat slechts in bepaalde gevallen, hetgeen voor de club onaanvaardbaar is. „Uit het rapport blijkt dat alle fans het slachtoffer van de ongeregeldheden zijn geweest. Bovendien is van iedereen de veiligheid in het geding geweest”, zegt Real in een verklaring. Het verzoek is daarom alle fans te compenseren.

Door de problemen begon de finale ruim een half uur later dan gepland. Real Madrid versloeg Liverpool met 1-0. Momenteel staan beide clubs in de achtste finales van het toernooi opnieuw tegenover elkaar.

Vijf jaar cel voor zoon voormalige atletiekbaas Diack

16.42 uur: Papa Massata Diack, de zoon van voormalig atletiekbaas Lamine Diack, is ook in hoger beroep veroordeeld tot vijf jaar gevangenisstraf. Het gerechtshof in Parijs heeft hem schuldig bevonden aan medeplichtigheid bij omkoping en verduistering van 15 miljoen euro ten nadele van de mondiale atletiekbond.

Diack is bij verstek veroordeeld. Hij vluchtte uit Frankrijk nadat het justitieel onderzoek was begonnen en keerde terug naar zijn vaderland Senegal. Dat Afrikaanse land weigert de 57-jarige Diack uit te leveren. Het hof van beroep in Parijs halveerde wel de boete die hij moet betalen van 1 miljoen euro naar 500.000 euro.

Diack was betrokken bij de duistere zaken van zijn vader Lamine, die van 1999 tot 2015 voorzitter was van de toenmalige IAAF, nu World Athletics. Hij was een van de zes mannen die in 2020 in Frankrijk werden veroordeeld voor het verzwijgen van 23 Russische dopingovertredingen in ruil voor Russische sponsorcontracten. Russische atleten konden als gevolg van het verzwijgen van de dopinggevallen deelnemen aan de Olympische Spelen van Londen in 2012 en de wereldkampioenschappen atletiek van 2013 in Moskou.

De oud-atletiekbaas, inmiddels overleden, werd destijds tot vier jaar celstraf veroordeeld.

Hernández terug op trainingsveld Bayern na zware knieblessure

16.17 uur: Verdediger Lucas Hernández is teruggekeerd op het trainingsveld van Bayern München. De Fransman deed donderdag, een dag na de 2-0-zege van Bayern op Paris Saint-Germain in de Champions League, een aantal loopoefeningen.

De 27-jarige Hernández liep op het WK in Qatar een zware knieblessure op in de wedstrijd tegen Australië. Zonder Hernández haalde Frankrijk uiteindelijk de finale, waarin Argentinië te sterk bleek.

Vanwege de zware blessure van Hernández besloot Bayern Daley Blind te contracteren. De 33-jarige Blind ligt tot de zomer vast in München.

Thorsdottir en Veerman turnen finales bij wereldbeker in Bakoe

16.17 uur: De Nederlandse turnsters Eythora Thorsdottir en Sanna Veerman hebben bij de wereldbeker in Bakoe beiden de finale bereikt op het onderdeel brug. Thorsdottir mag zaterdag in de hoofdstad van Azerbeidzjan ook strijden om de medailles op sprong. Ze kwalificeerde zich op dat onderdeel als vijfde voor de finale met een score van 12,733.

In de kwalificatie voor brug eindigden Veerman en Thorsdottir respectievelijk als derde (13,700) en vierde (13,533). Veerman eindigde vorig jaar bij de WK in Liverpool als vijfde op dit onderdeel. Beide Nederlandse turnsters in Bakoe doen vrijdag mee aan de kwalificatie op balk en vloer.

Volgende maand zijn van 11 tot en met 16 april de Europese kampioenschappen turnen in de Turkse stad Antalya.

Roelofsen komend seizoen hoofd scouting bij De Graafschap

16.16 uur: Richard Roelofsen wordt met ingang van komend seizoen hoofd scouting bij De Graafschap. Roelofsen (53) fungeert momenteel als interim-trainer bij de eerstedivisionist vanwege de absentie van de zieke Adrie Poldervaart.

Voordat bij Poldervaart een zeldzame variant van het Guillain Barré syndroom werd geconstateerd, was Roelofsen assistent-trainer. Vanwege de gezondheidsklachten van Poldervaart blijft Roelofsen tot het einde van het seizoen deel uitmaken van de technische staf van het eerste elftal.

Tevens gaat Roelofsen zich bezighouden met de persoonlijke ontwikkeling, oftewel „maatwerkbegeleiding van onze grootste talenten richting onze eerste selectie en alles wat daar tegenwoordig bij komt kijken.”

De Graafschap is de nummer 11 van de Keuken Kampioen Divisie.

Pogba ontbreekt in selectie Juventus

14.27 uur: Paul Pogba ontbreekt in de selectie van Juventus voor de wedstrijd in de Europa League tegen het Duitse Freiburg. Volgens de Italiaanse sportkrant Gazzetta dello Sport moet de Franse international het duel om disciplinaire redenen vanaf de tribune volgen. Pogba zou zich woensdagavond te laat hebben gemeld in het trainingskamp.

Pogba maakte eind vorige maand zijn rentree in de Italiaanse competitie, na bijna elf maanden blessureleed. De verwachting was dat hij ook tegen Freiburg speelminuten zou krijgen. Pogba keerde afgelopen zomer na zes jaar Manchester United terug bij Juventus.

De Italianen spelen tegen Freiburg in de achtste finale van de Europa League.

Oud-zeilkampioen Postma wordt coach bij olympische ploeg

12.30 uur: Oud-zeiler Pieter-Jan Postma keert als coach terug bij de olympische ploeg. De 41-jarige Fries gaat in de Ilca 7-ploeg Duko Bos en Niels Broekhuizen begeleiden, te beginnen op het EK van komende week in Italië. Bos en Broekhuizen zijn de grootste kanshebbers om zich in deze klasse namens Nederland te kwalificeren voor de Olympische Spelen van volgend jaar in Frankrijk.

Postma deed zelf drie keer mee aan de Spelen, in 2008, 2012 en 2016. In Londen (2012) verspeelde de Finn-zeiler een kans op het goud. De Europees kampioen van 2016 eindigde na een enerverende medalrace net naast het podium, op de vierde plaats. Postma stopte begin 2019 met zeilen, kort nadat hij de interne strijd met Nicholas Heiner om een plek op de Spelen van Tokio had verloren.

De Fries, die op WK’s een paar keer zilver pakte, volgde de afgelopen periode bij het Watersportverbond de versnelde coachopleiding. Postma gaat zijn kennis en ervaring nu inzetten bij de Ilca 7, voorheen bekend als de Laser-klasse. De Nederlandse mannenploeg in deze klasse, die onder leiding staat van de vaste coach Rodie van Mackelenbergh, telt een aantal ervaren zeilers en de nodige talenten. Postma begeleidt de 27-jarige zeilers Bos en Broekhuizen in ieder geval tijdens het EK en bij de wereldbeker een paar weken later in Mallorca.

Advies aan EU-hof: UEFA-quotum eigen kweek in voetbal moet anders

11.56 uur: De regels van de Europese voetbalbond UEFA voor een minimumaantal spelers uit eigen kweek moeten mogelijk worden aangepast. Ze zijn strijdig met Europese wetgeving, vindt een belangrijke adviseur van de hoogste Europese rechter.

Profvoetbalclubs zijn sinds een jaar of vijftien verplicht om minstens acht zelf opgeleide spelers op te nemen in hun wedstrijdselectie. Welke nationaliteit ze hebben, doet er niet toe. De Belgische club Royal Antwerp, waar trainer Mark van Bommel en technisch directeur Marc Overmars een flink aantal Nederlandse spelers hebben binnengehaald, wil al enige tijd van die regel af. Die zit clubs én sommige spelers in de weg, vindt Antwerp.

De voetbalbonden kunnen clubs wel een quotum voor spelers uit eigen kweek opleggen, vindt advocaat-generaal van het Europees Hof van Justitie Maciej Szpunar. Maar nu kunnen ook voetballers uit de jeugdopleiding van andere clubs in hetzelfde land als zelf opgeleid tellen. Dat kan niet binnen de Europese regels voor vrij verkeer van personen, stelt Szpunar. Het voorschrift helpt volgens hem in deze vorm eigen jong talent niet, want rijke clubs kunnen nog altijd een flink deel van het quotum in eigen land bijeenkopen.

Het hof volgt de raad van de advocaat-generaal niet altijd, maar die weegt wel zwaar. Een uitspraak wordt over een paar maanden verwacht.

Van de Zandschulp voor derde keer in 2023 tegen Belarus Ivasjka

09.32 uur: Botic van de Zandschulp neemt het in de tweede ronde van het masterstoernooi van Indian Wells op tegen de Belarus Ilja Ivasjka. Het is al de derde keer in 2023 dat de twee tennissers elkaar treffen. Ivasjka versloeg de Rus Roman Safioellin met 6-4 6-2.

Van de Zandschulp won de twee eerdere ontmoetingen met de nummer 85 van de wereld. Op de Australian Open won de Nederlander begin dit jaar in vier sets en in Doha, vorige maand, in twee sets.

De tegenstander van Tallon Griekspoor is nog niet bekend. De nummer 2 van Nederland treft de winnaar van het duel tussen Thiago Monteiro uit Brazilië en de Argentijn Guido Pella.

Indian Wells, dat wordt beschouwd als het vijfde grandslamtoernooi, duurt anderhalve week. De Nederlanders hebben vanwege een aantal afzeggingen een geplaatste status en hoeven dus niet in actie te komen in de eerste ronde.

Basketballer Booker blinkt uit bij Suns bij afwezigheid Durant

08.26 uur: Basketballer Devin Booker maakte woensdagavond (plaatselijke tijd) indruk in de wedstrijd van Phoenix Suns tegen Oklahoma City Thunder. Met 44 punten had hij een groot aandeel in de 132-101-zege en deed hij de afwezigheid van Kevin Durant vergeten. Durant kwam vorige maand over van Brooklyn Nets en zou zijn langverwachte debuut voor eigen publiek in Phoenix maken. Maar de sterspeler moest vanwege een enkelblessure verstek laten gaan.

Het was al de vierde wedstrijd op rij dat Booker 35 of meer punten maakte. Ook Terrence Ross was op dreef voor de Suns met 24 punten. Bij Oklahoma City Thunder was Lindy Waters topscorer met 23 punten.

New Orleans Pelicans won met 113-106 van Dallas Mavericks. CJ McCollum was in de slotfase van het duel van grote waarden. Hij maakte in de laatste vier minuten 13 van zijn in totaal 32 punten. Bij de Mavericks was Kyrie Irving het meest trefzeker met 27 punten.

Tennisster Rus verliest van Italiaanse Giorgi in Indian Wells

07.19 uur: Arantxa Rus is uitgeschakeld in de eerste ronde van het toernooi in Indian Wells. De Nederlandse tennisster ging met 6-3 6-3 onderuit tegen de Italiaanse Camila Giorgi, de nummer 46 van de wereld.

De 32-jarige Rus bereikte via de kwalificaties het hoofdtoernooi. In de laatste kwalificatieronde stond ze met Sara Errani ook tegenover een Italiaanse. Die partij won ze in twee sets.

Op de wereldranglijst is Rus afgezakt naar plek 130. Ze kon begin dit jaar niet meedoen aan de Australian Open. Vorig jaar september stond ze voor het laatst in het hoofdschema van een WTA-toernooi.