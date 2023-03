’Pogba ontbreekt in selectie Juventus wegens disciplinaire redenen’

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Pogba ontbreekt in selectie Juventus

14.27 uur: Paul Pogba ontbreekt in de selectie van Juventus voor de wedstrijd in de Europa League tegen het Duitse Freiburg. Volgens de Italiaanse sportkrant Gazzetta dello Sport moet de Franse international het duel om disciplinaire redenen vanaf de tribune volgen. Pogba zou zich woensdagavond te laat hebben gemeld in het trainingskamp.

Pogba maakte eind vorige maand zijn rentree in de Italiaanse competitie, na bijna elf maanden blessureleed. De verwachting was dat hij ook tegen Freiburg speelminuten zou krijgen. Pogba keerde afgelopen zomer na zes jaar Manchester United terug bij Juventus.

De Italianen spelen tegen Freiburg in de achtste finale van de Europa League.

Oud-zeilkampioen Postma wordt coach bij olympische ploeg

12.30 uur: Oud-zeiler Pieter-Jan Postma keert als coach terug bij de olympische ploeg. De 41-jarige Fries gaat in de Ilca 7-ploeg Duko Bos en Niels Broekhuizen begeleiden, te beginnen op het EK van komende week in Italië. Bos en Broekhuizen zijn de grootste kanshebbers om zich in deze klasse namens Nederland te kwalificeren voor de Olympische Spelen van volgend jaar in Frankrijk.

Postma deed zelf drie keer mee aan de Spelen, in 2008, 2012 en 2016. In Londen (2012) verspeelde de Finn-zeiler een kans op het goud. De Europees kampioen van 2016 eindigde na een enerverende medalrace net naast het podium, op de vierde plaats. Postma stopte begin 2019 met zeilen, kort nadat hij de interne strijd met Nicholas Heiner om een plek op de Spelen van Tokio had verloren.

De Fries, die op WK’s een paar keer zilver pakte, volgde de afgelopen periode bij het Watersportverbond de versnelde coachopleiding. Postma gaat zijn kennis en ervaring nu inzetten bij de Ilca 7, voorheen bekend als de Laser-klasse. De Nederlandse mannenploeg in deze klasse, die onder leiding staat van de vaste coach Rodie van Mackelenbergh, telt een aantal ervaren zeilers en de nodige talenten. Postma begeleidt de 27-jarige zeilers Bos en Broekhuizen in ieder geval tijdens het EK en bij de wereldbeker een paar weken later in Mallorca.

Advies aan EU-hof: UEFA-quotum eigen kweek in voetbal moet anders

11.56 uur: De regels van de Europese voetbalbond UEFA voor een minimumaantal spelers uit eigen kweek moeten mogelijk worden aangepast. Ze zijn strijdig met Europese wetgeving, vindt een belangrijke adviseur van de hoogste Europese rechter.

Profvoetbalclubs zijn sinds een jaar of vijftien verplicht om minstens acht zelf opgeleide spelers op te nemen in hun wedstrijdselectie. Welke nationaliteit ze hebben, doet er niet toe. De Belgische club Royal Antwerp, waar trainer Mark van Bommel en technisch directeur Marc Overmars een flink aantal Nederlandse spelers hebben binnengehaald, wil al enige tijd van die regel af. Die zit clubs én sommige spelers in de weg, vindt Antwerp.

De voetbalbonden kunnen clubs wel een quotum voor spelers uit eigen kweek opleggen, vindt advocaat-generaal van het Europees Hof van Justitie Maciej Szpunar. Maar nu kunnen ook voetballers uit de jeugdopleiding van andere clubs in hetzelfde land als zelf opgeleid tellen. Dat kan niet binnen de Europese regels voor vrij verkeer van personen, stelt Szpunar. Het voorschrift helpt volgens hem in deze vorm eigen jong talent niet, want rijke clubs kunnen nog altijd een flink deel van het quotum in eigen land bijeenkopen.

Het hof volgt de raad van de advocaat-generaal niet altijd, maar die weegt wel zwaar. Een uitspraak wordt over een paar maanden verwacht.

Van de Zandschulp voor derde keer in 2023 tegen Belarus Ivasjka

09.32 uur: Botic van de Zandschulp neemt het in de tweede ronde van het masterstoernooi van Indian Wells op tegen de Belarus Ilja Ivasjka. Het is al de derde keer in 2023 dat de twee tennissers elkaar treffen. Ivasjka versloeg de Rus Roman Safioellin met 6-4 6-2.

Van de Zandschulp won de twee eerdere ontmoetingen met de nummer 85 van de wereld. Op de Australian Open won de Nederlander begin dit jaar in vier sets en in Doha, vorige maand, in twee sets.

De tegenstander van Tallon Griekspoor is nog niet bekend. De nummer 2 van Nederland treft de winnaar van het duel tussen Thiago Monteiro uit Brazilië en de Argentijn Guido Pella.

Indian Wells, dat wordt beschouwd als het vijfde grandslamtoernooi, duurt anderhalve week. De Nederlanders hebben vanwege een aantal afzeggingen een geplaatste status en hoeven dus niet in actie te komen in de eerste ronde.

Basketballer Booker blinkt uit bij Suns bij afwezigheid Durant

08.26 uur: Basketballer Devin Booker maakte woensdagavond (plaatselijke tijd) indruk in de wedstrijd van Phoenix Suns tegen Oklahoma City Thunder. Met 44 punten had hij een groot aandeel in de 132-101-zege en deed hij de afwezigheid van Kevin Durant vergeten. Durant kwam vorige maand over van Brooklyn Nets en zou zijn langverwachte debuut voor eigen publiek in Phoenix maken. Maar de sterspeler moest vanwege een enkelblessure verstek laten gaan.

Het was al de vierde wedstrijd op rij dat Booker 35 of meer punten maakte. Ook Terrence Ross was op dreef voor de Suns met 24 punten. Bij Oklahoma City Thunder was Lindy Waters topscorer met 23 punten.

New Orleans Pelicans won met 113-106 van Dallas Mavericks. CJ McCollum was in de slotfase van het duel van grote waarden. Hij maakte in de laatste vier minuten 13 van zijn in totaal 32 punten. Bij de Mavericks was Kyrie Irving het meest trefzeker met 27 punten.

Tennisster Rus verliest van Italiaanse Giorgi in Indian Wells

07.19 uur: Arantxa Rus is uitgeschakeld in de eerste ronde van het toernooi in Indian Wells. De Nederlandse tennisster ging met 6-3 6-3 onderuit tegen de Italiaanse Camila Giorgi, de nummer 46 van de wereld.

De 32-jarige Rus bereikte via de kwalificaties het hoofdtoernooi. In de laatste kwalificatieronde stond ze met Sara Errani ook tegenover een Italiaanse. Die partij won ze in twee sets.

Op de wereldranglijst is Rus afgezakt naar plek 130. Ze kon begin dit jaar niet meedoen aan de Australian Open. Vorig jaar september stond ze voor het laatst in het hoofdschema van een WTA-toernooi.