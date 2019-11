Eervol afscheid Berrettini van ATP Finals

Thiem was na overwinningen op Roger Federer en Novak Djokovic al zeker van een plaats in de halve finales in het eindejaarstoernooi in Londen. De Zwitser en de Serviër strijden donderdagavond om het tweede ticket voor de halve finales.

Berrettini had zijn eerste twee partijen verloren, maar redde de eer door Thiem te verslaan. De eerste set werd nog beslist via een tiebreak, in de tweede set kreeg Berrettini bij 5-3 de kans de wedstrijd uit te serveren. Dat lukte en daarmee werd hij de eerste Italiaan ooit die een wedstrijd wist te winnen op de ATP Finals.