Grote zege voor Manchester City, dat de nieuwe koploper van Engeland is

Manchester City kende een zeer overtuigende eerste helft op bezoek. Al binnen enkele minuten scoorde Ilkay Gündogan. De bezoekers domineerden de wedstrijd volledig en uiteindelijk stond het bij rust al 0-4 door Joao Cancelo, nog eens Gündogan en Riyad Mahrez. Vooral de tweede goal van Gündogan was een fraaie. Hij bleef sterk aan de bal en plaatste zijn schot vervolgens fraai in de hoek.

Na de pauze was het allemaal iets minder overtuigend wat City liet zien. Toch werd het binnen het uur nog wel 0-5 via Raheem Sterling. Daarna nam de ploeg van Josep Guardiola gas terug, wetende dat het voorlopig aan kom gaat in de Premier League.

Revanche voor Arsenal

Arsenal verloor dit weekend nog in de FA Cup van Southampton, maar kwam nou niet bepaald getergd uit de startblokken. Al na drie minuten maakte Stuart Armstrong de 1-0 voor Southamtpon. Daarna keerden de Londenaren het tij en via goals van Nicolas Pepe en Bukayo Saka had het bij rust een voorsprong te pakken. Na de pauze werd de score nog uitgebreid dankzij een treffer van Alexandre Lacazette. Zodoende heeft Arsenal zestien punten uit de laatste zes duels behaald.

Ondertussen blijft West Ham United het maar goed doen. De ploeg won met 2-3 van Crystal Palace door onder andere twee goals van de al weken in vorm verkerende Tomas Soucek. West Ham staat daardoor momenteel vierde. Daarnaast won Leeds United met 1-2 bij Newcastle United, waardoor de promovendus momenteel veilig in de middenmoot staat.