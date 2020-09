Herbeleef Grand Prix van Rusland: Max Verstappen tussen de Mercedessen in

Bij de start waren er geen noemenswaardige problemen. Ⓒ Pool via REUTERS

Max Verstappen is tijdens de Grand Prix van Rusland op het podium geëindigd. De coureur van Red Bull stond tussen de Mercedes-coureurs Valtteri Bottas (1e) en Lewis Hamilton (3e) in. Onze verslaggever Erik van Haren was in Sotsji ter plekke en deed live versla. Herbeleef hieronder de race.