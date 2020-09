Live Formule 1: rijdt Max Verstappen naar het podium in Rusland?

Max Verstappen klokte in de kwalificatie verrassend de tweede tijd in zijn Red Bull en start vanaf de eerste startrij. Ⓒ EPA

Max Verstappen haalde in Rusland nog nooit het podium in de Formule 1, maar zondag begint de Nederlander in kansrijke positie aan de race op het circuit van Sotsji. Onze verslaggever Erik van Haren is ter plaatse en doet live verslag.