Sport Kort: Duel Anderlecht mogelijk uitgesteld om coronavirus

Voetbal: duel Anderlecht mogelijk uitgesteld om coronavirus

14:13 uur Bij de Belgische voetbalclub Anderlecht zijn opnieuw twee spelers positief getest op het nieuwe coronavirus. Het gaat om Hannes Delcroix en Lucas Lissens. Inmiddels zitten acht spelers van de club uit Brussel in quarantaine. Bij zeven absente spelers mag de club al om uitstel van de komende wedstrijd vragen.

Peter Zulj en Timon Wellenreuther blijven in quarantaine na een nieuwe positieve test, zo bleek woensdag. Ook de Nederlandse middenvelder Michel Vlap testte eerder positief op het virus. De oud-speler van Heerenveen testte maandag wel negatief. Hij wordt, conform het coronaprotocol van de Pro League, donderdag opnieuw getest. Bij een nieuwe negatieve test kan hij vrijdag weer meetrainen.

Voetbal: Bayern met Lewandowski en Martínez in Super Cup

12.12 uur: Robert Lewandowski en Javier Martínez maken deel uit van de selectie van Bayern München voor de wedstrijd om de Super Cup van donderdag in Boedapest tegen Sevilla. De Pool Lewandowski raakte afgelopen vrijdag in het duel met Schalke nog licht geblesseerd. Van de Spanjaard Martínez werd onlangs bekend dat hij vermoedelijk terugkeert naar Athletic Bilbao.

Ook het Nederlandse talent Joshua Zirkzee is aanwezig bij de Duitse kampioen in de Hongaarse hoofdstad.

Verder liet Bayern weten het gezelschap zo klein mogelijk te houden. Boedapest geldt als risicogebied in verband met de toenemende aantallen besmettingen met het coronavirus. Er wordt een beperkt aantal toeschouwers toegelaten, maar politici uit Beieren hebben de fans van Bayern afgeraden om de wedstrijd te bezoeken.

Voetbal: Burgemeester Boedapest vreest fans bij Super Cup

11.03 uur: Burgemeester Gergely Karacsony van Boedapest had bij nader inzien toch liever gehad dat de wedstrijd op donderdag in zijn stad tussen Bayern München en Sevilla om de Super Cup achter gesloten deuren wordt gehouden. „Als ik de middelen zou hebben de aanwezigheid van toeschouwers alsnog te verbieden dan zou ik het doen”, zo liet hij door plaatselijke media optekenen.

Eerder besloot de UEFA in samenspraak met de Hongaarse autoriteiten onder meer dat beide clubs 3000 fans mogen meenemen. „De verantwoordelijkheid ligt bij de mensen die hiermee akkoord zijn gegaan”, zo verwees Karacsony naar de landelijke overheid. Ook in Hongarije neemt het aantal besmettingen met het coronavirus de laatste weken weer toe.

Het Puskasstadion, dat plaats biedt aan ruim 60.000 bezoekers, mag voor ongeveer een derde gevuld worden. Of dat lukt is maar de vraag. Sevilla heeft inmiddels 2500 van de 3000 voor Spanjaarden beschikbare kaarten teruggestuurd. In Beieren kochten 2100 fans een kaartje, maar de verwachting is dat een groot deel daarvan toch thuisblijft na oproepen van lokale politici om niet te gaan. Of de plaatselijke bevolking in Boedapest interesse heeft, is nog onduidelijk.

De wedstrijd tussen de winnaar van de Champions League (Bayern München) en de Europa League geldt als officiële opening van het internationale voetbalseizoen.

Voetbal: Twee spelers Cambuur uit voorzorg in quarantaine

11.03 uur: Twee voetballers uit de selectie van SC Cambuur ontbreken voorlopig, omdat ze uit voorzorg in quarantaine zijn gegaan. In de huiselijke sfeer van beide spelers is er een positieve test op het coronavirus geweest.

Samen met de GGD wordt bekeken wanneer beide spelers weer op een verantwoorde manier hun activiteiten kunnen hervatten, zo laat Cambuur weten. De volgende wedstrijd van de Friezen in de Keuken Kampioen Divisie is vrijdag thuis tegen Jong FC Utrecht.

Basketbal: Denver Nuggets verkleinen achterstand

07.27 uur: De basketballers van Denver Nuggets hebben in de westelijke finale van de Amerikaanse profcompetitie NBA de achterstand op Los Angeles Lakers verkleind. Aan de hand van de uitblinkende Jamal Murray boekten ze de eerste zege in de reeks, 114-106 (63-53). Murray was goed voor 28 punten, 12 assists en 8 rebounds. De Lakers leiden in de serie met 2-1.

In tegenstelling tot de eerdere duels had Nuggets nu van het begin een voorsprong, die echter in het laatste kwart in gevaar kwam. Twee ’driepunters’ van Murray boden uitkomst. Bij de LA Lakers kwam LeBron James tot 30 punten, 11 assist en 10 rebounds. Dat kon de eerste nederlaag na zes opeenvolgende overwinningen niet voorkomen.

Donderdag is de vierde ontmoeting.