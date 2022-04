Technisch directeur Hiddink draagt Art Langeler voor als bondscoach Curaçao

Schrijf je in voor de Voetbal Update en blijf dagelijks op de hoogte van het laatste voetbalnieuws.

Op voorspraak van Hiddink is Art Langeler voor deze periode benoemd tot nieuwe bondscoach van Curaçao. Langeler stapte eerder dit seizoen op als trainer van PEC Zwolle.

De Zwollenaar werkte eerder als hoofd opleiding bij PSV en voor de KNVB. Curaçao gaat de komende periode wedstrijden Nations League-wedstrijden spelen in de CONCACAF-zone. In juni staan in dat verband duels met Honduras (tweemaal) en Canada op het programma. De krachtmeting met Canada is saillant, omdat de voormalige Curaçaose bondscoach Remko Bicentini voor de Canadezen werkt als assistent-bondscoach. Bicentini moest vorig jaar plaats maken voor Hiddink, wat niet zonder slag of stoot ging. Met Canada heeft Bicentini zich geplaatst voor het WK.