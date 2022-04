Zieke Mino Raiola vecht voor zijn leven

Raiola ligt momenteel in het ziekenhuis, waar hij vecht voor zijn leven. Het is al enige tijd bekend dat de zaakwaarnemer ernstig ziek is. In januari onderging hij nog een medische ingreep.

Donderdagmiddag meldden media van over de hele wereld dat Raiola zou zijn overleden. Al snel blijken dat nieuws onjuist. „Mino is niet dood. Die berichten zijn onzin”, verklaarde rechterhand José Fortes Rodriguez aan De Telegraaf.

Raiola werd in 1967 geboren in het Italiaanse Nocera Inferiore en verhuisde op 1-jarige leeftijd met zijn ouders naar Haarlem. Daar werkte hij jarenlang in het familiebedrijf, een pizzeria, alvorens hij rechten ging studeren en uiteindelijk in de voetballerij belandde.

Hij begon zijn loopbaan als zaakwaarnemer bij Sport Promotions, het bedrijf van voetbalmakelaar Rob Jansen. Na een tijd voor Jansen gewerkt te hebben, besloot Raiola voor zichzelf aan de slag te gaan.

Raiola groeide uit tot een van de meest invloedrijke zaakwaarnemers ter wereld. Hij vertegenwoordigt onder meer topvoetballers Zlatan Ibrahimovic, Paul Pogba en Erling Haaland, evenals de Nederlandse internationals Matthijs de Ligt, Denzel Dumfries, Donyell Malen, Ryan Gravenberch en Owen Wijndal.

De eerste grote transfer die Raiola verrichte, was die van Pavel Nedved van Sparta Praag naar Lazio, in 1996. In de 26 jaren die daarna volgden was Raiola betrokken bij de grootste transfers. Hij transfereerde Ibrahimovic in 2004 van Ajax naar Juventus en staat de Zweed nog steeds bij. Ook Mario Balotelli, Marco Verratti, Gianluigi Donnarumma en Moise Kean behoren tot zijn cliënten.