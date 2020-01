Van Gerwen: ’Ik neem deze vol op de kin, maar kom sterker terug’

„Dit doet zeer”, verzuchtte Van Gerwen voor de camera van RTL7. „Het was niet zozeer de vorm die Peter toonde, maar mijn eigen onvermogen om dubbels te gooien. In de vijfde set mis ik vijf pijlen om hem te breken. En dat kon vanavond niet tegen deze Peter Wright. Als je dat soort momenten niet pakt, mag je ook geen aanspraak maken op de overwinning. Ik heb mezelf tekort gedaab, dus ik kan dit alleen mezelf verwijten.”

De uittredend wereldkampioen zocht naar redenen voor zijn verliesbeurt. „Het is niet de druk. Ik voel me prima, maar ik kan de vinger niet op de zere plek leggen waarom het deze keer niet lukte. Ik had Peter onder druk moeten zetten nadat ik een leg of een set had gewonnen, maar dat lukte me niet. En hij deed de juiste dingen.”

Negendarter

In de laatste set gooide Van Gerwen nog bijna een negendarter, maar hij miste de dubbel 12. „Maar die negendarter had me niet geïnteresseerd, ik moest die leg winnen”, aldus Van Gerwen. „De voorgaande wedstrijden gooide ik oké, sloeg ik me er doorheen, maar in de finale moet je er staan. Ik wilde hier de wereldtitel winnen, maar dat is niet gelukt. Ik weet wat het is om de WK-finale te winnen én te verliezen. Ik neem deze vol op de kin, ga dit verwerken en kom sterker terug. Straks sta ik er weer.”

