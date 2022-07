Ten Hag had grote invloed op komst Eriksen: ’Toen zag ik mezelf hier voetballen’

„Hij is daar belangrijk in geweest”, aldus Eriksen. „Ik ben hier gekomen om te voetballen, niet puur en alleen voor het logo van deze club. Toen ik met de manager sprak en zijn ideeën over het spel aanhoorde, zag ik mezelf hier spelen.”

De 30-jarige Eriksen is met veel ambities naar Manchester gekomen. „Ik ga voor een heel, heel grote club spelen. Zo niet de allergrootste. Het maakt niet uit waar ter wereld je de clubnaam noemt, iedereen herkent ’m. Manchester United heeft een grote geschiedenis en het geeft een goed gevoel om daar deel van uit te maken. Het was ideaal voor mij om met de trainer in gesprek te kunnen gaan om zijn ideeën over het voetbal te horen. Dat hielp bij het nemen van het besluit om naar Manchester United te gaan.”