Van Gaal op bezoek bij Ajax: ’Bij mij had je Nederlands moeten leren’

Zo kregen zijn voormalige pupillen Marc Overmars en Edwin van der Sar een exemplaar. Aan het einde van de laatste training van het seizoen kreeg de oud-trainer van onder meer Ajax, FC Barcelona en het Nederlands elftal van trainer Erik ten Hag de kans om een praatje te maken met de spelersgroep.

Daar waar Ten Hag in het Engels zijn voetballers had toegesproken, stak Van Gaal in het Nederlands van wal. „Dan weten jullie meteen dat als jullie in mijn tijd gekomen zouden zijn je Nederlands had moeten leren. En wel vanaf de eerste dag”, kwam de strenge trainer in de 68-jarige Van Gaal naar boven.