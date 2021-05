’Overleg met Eran Zahavi over laatste competitieweek’

Eran Zahavi. Ⓒ ANP

Namens zijn club PSV reisden technisch manager John de Jong en teammanager Bas Roorda maandag af naar Eran Zahavi om er te zijn voor de getroffen Israëliër. „Dit is verschrikkelijk, een traumatische ervaring”, zegt algemeen directeur Toon Gerbrands over de spits van PSV, wiens vrouw en kinderen in Amsterdam het slachtoffer werden van een brute overal.