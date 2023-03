Licentie Vitesse acuut in gevaar

De directeur van Nedstede gaf eerder vandaag te kennen dat er een afronding aan zat te komen in de slepende onderhandelingen in de stadionkwestie. ,,Uiteindelijk moet je ook het vertrouwen geven. Daar hebben we nu dan voor gekozen. Dat lijkt te leiden tot een overeenkomst deze week. Wij mikken op een finale ondertekening woensdag of donderdag”, gaf Van de Kuit aan.

De investeerder is verrast door de nieuwe stap van Vitesse, waarmee het nakende akkoord weer onderuit lijkt te worden gehaald. ,,Het is óf een overeenkomst tekenen of dit turbospoedappel. Als die procedure doorgaat dan moeten wij ons daarop richten. Wij hebben twee advocaten en zij twaalf. Dus ze moeten kiezen.”

Vitesse in paniek

Vitesse is in paniek, omdat de licentiecommissie van de KNVB voor 11 april duidelijkheid wil hebben over het stadion waar komend seizoen gespeeld kan worden. Als die duidelijkheid niet snel geboden wordt, komt die licentie direct in gevaar. De licentiecommissie en de KNVB willen niet reageren op vragen over de deadline, maar bronnen rond de voetbalbond bevestigen berichtgeving daarover van De Gelderlander.

In een brief maken de advocaten van Vitesse melding van de acute bedreiging van het voortbestaan van de club. ,,Daarmee zou Vitesse, één van de oudste Nederlandse voetbalclubs, met een zeer rijke historie en waarbij vele supporters, sponsoren, spelers, werknemers en vrijwilligers zijn betrokken, ophouden te bestaan.”

Club onder hoogspanning

Het spoedappel dient op 7 april in Arnhem. Vitesse hoopt op een positieve uitspraak voor 11 april. Als de beslissing over het eeuwigdurend speelrecht net als in het kort geding negatief uitvalt voor de club, rest er dan vrijwel geen tijd meer om alsnog tot overeenstemming te komen met Van de Kuit.

De hele huurkwestie sleept zich al 4,5 jaar voort. Het begon ermee dat Vitesse eenzijdig de huur van GelreDome opzegde uit onvrede over de in de ogen van de club te hoge huurprijs van 2,15 miljoen euro. Vitesse dacht er een lagere huur uit te kunnen slepen, maar Van de Kuit gaf al die jaren geen krimp. Nu staat de club onder hoogspanning door de naderende deadline van het dreigende licentieverlies en probeert Vitesse alsnog op juridische wijze een uitweg te bewerkstelligen.

De nieuwe eigenaar Coley Parry, wiens overname van Vitesse nog moet worden goedgekeurd, onderhandelde de afgelopen periode met Van de Kuit en daar leek een akkoord uit te rollen voor een nieuwe huurovereenkomst voor de duur van zeven jaar met uiteindelijk zelfs een iets hogere huursom. Dat akkoord, waarvan Van de Kuit vanochtend nog dacht dat afronding aanstaande was, zet Vitesse nu op het spel met de nieuwe juridische stappen.

Akkoord absolute topprioriteit

„Het turbospoedappèl is niet wat Vitesse wil, maar uit voorzorg aangevraagd voor het geval partijen onverhoopt toch niet tot een akkoord komen. Dat blijft namelijk de absolute topprioriteit voor Vitesse”, zo laat de Arnhemse club weten in een reactie. „Vitesse en de stadioneigenaar zijn nog steeds in constructief en intensief overleg om tot overeenstemming te komen. Ook gedurende het weekend hebben partijen dag en nacht doorgewerkt om zaken vast te leggen. Op dit moment is onze verwachting dat we morgen voortgang kunnen boeken met betrekking tot het opstellen van het contract.”