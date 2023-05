Turkse media: Burak Yilmaz wordt assistent-bondscoach

Yilmaz zou de functie van assistent-bondscoach gaan combineren met het doorlopen van de trainersopleiding in Turkije. Yilmaz staat na dit seizoen nog vier seizoenen onder contract bij Fortuna, één als trainer en drie in een trainersfunctie, maar schrikte de Limburgse club onlangs op met een plotseling afscheidsbericht op Instagram.

In een gesprek werden de plooien weer gladgestreken, waarna Fortuna bekendmaakte dat Burak Yilmaz het seizoen zou afmaken in Sittard. „Ik realiseer me dat ik voor onrust heb gezorgd, maar de komende zeven wedstrijden ben ik gewoon beschikbaar voor de club”, gaf Burak toen aan in een persverklaring.

Bij de laatste competitiewedstrijd, tegen Go Ahead Eagles, ontbrak Yilmaz bij de selectie. Trainer Julio Velazquez gaf aan dat het om „een technische beslissing” ging, maar Fortuna gaf aan dat fysieke redenen ten grondslag lagen aan de absentie van Yilmaz. Die heeft deze week de training hervat bij Fortuna. Over zijn inzetbaarheid bij de belangrijke thuiswedstrijd tegen Vitesse van zondag is nog geen duidelijkheid gegeven.