Ronald Koeman ziet extra optie voor Frenkie de Jong bij FC Barcelona

De Nederlandse international vormde in dat duel het hart van de defensie met Gerard Piqué, als vervanger van de licht aangeslagen Clément Lenglet. De Franse verdediger viel in de slotfase nog wel in, voor middenvelder Sergio Busquets. De Jong speelde het duel uit.

„Frenkie centraal achterin is een extra optie voor ons”, legde Koeman uit. „Lenglet had wat fysieke klachten. De Jong kunnen we vaker op die positie gebruiken als we denken dat we veel in balbezit zullen zijn. Dan kan hij door naar voren te schuiven op het middenveld voor een mannetje meer zorgen.”

Ronald Koeman wijst FC Barcelona de weg. Ⓒ AFP

Drie op een rij

Koeman was na de derde groepszege op rij ontevreden over het optreden van zijn ploeg, vooral bij balverlies. „We zetten op die momenten gezamenlijk te weinig druk. Daardoor vielen er soms gaten in onze organisatie. Dat zal echt nog beter moeten.”

Bekijk ook: Maximale score voor Ronald Koeman met FC Barcelona in Champions League

Marc-André ter Stegen

Koeman was nog wel vol lof over zijn Duitse doelman Marc-André ter Stegen, die na een knie-operatie zijn rentree vierde met een aantal fraaie reddingen.

„We weten natuurlijk dat hij een geweldige keeper is en tijdens de trainingen zagen we de afgelopen week al dat zijn topvorm eraan zat te komen en dat hij er weer klaar voor is. Hij was fantastisch tegen Dinamo.”