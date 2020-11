Antony keert mogelijk tegen Midtjylland al terug bij Ajax

Antony viel twee weken geleden tijdens de uitwedstrijd tegen FC Utrecht uit met een hamstringblessure. „Hij is weer begonnen met de teamtraining, maar is nog niet helemaal aangesloten”, zei Ten Hag over zijn Braziliaanse aanvaller.

Ook het meespelen van Davy Klaassen tegen Midtjylland is twijfelachtig. De middenvelder kreeg in de openingsfase van het duel met Heracles een trap van Rai Vloet en moest zich met klachten aan een bovenbeen laten vervangen.

Ten Hag wil geen risico nemen met spelers als Antony en Klaassen. Ajax speelt na zondag nog negen wedstrijden tot aan de winterstop.