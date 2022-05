Het gaat van kwaad tot erger met Caleb Ewan in ’helse Giro’

Ewan kwam uiteindelijk als allerlaatste over de streep in Jesi, op ruim 31 minuten van ritwinnaar Biniam Girmay. Vier minuten later en de Pocket Rocket was buiten tijd geweest. Zijn ploegmakker Roger Kluge was bijna twee minuten eerder over de streep gekomen en de bus ruim dertien minuten voor Ewan. Gelukkig krijgt hij vandaag een vlakke etappe en een kans op ritwinst.

„De Giro from Hell blijft voortduren”, aldus de Australische sprinter op Instagram. „Ik moest op zo’n 80 kilometer van de finish afhaken en raakte maar net binnen de tijdslimiet binnen. Sinds mijn crash op de eerste dag blijft mijn Giro bergaf gaan. Een nieuwe sprintkans woensdag, ik hoop alles om te gooien en te winnen.”