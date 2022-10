Lavreysen naar halve finales sprint op WK baanwielrennen

Lavreysen was in de kwalificaties al goed voor de beste tijd (9,224) en had in de achtste finales de Colombiaan Kevin Quintero Chavarro verslagen.

Het sprinttoernooi gaat zondag om 12.00 uur verder. Lavreysen veroverde de afgelopen drie jaar telkens de wereldtitel op het koningsnummer. Zijn voornaamste concurrent, Jeffrey Hoogland, ging zaterdag niet van start. De wereldkampioen op de kilometer tijdrit was niet fit.

Bekijk ook: Liefdeskoppel op de fiets Hoogland en Braspennincx wacht na WK nóg een monsterklus

Hetty van de Wouw is bij de wereldkampioenschappen baanwielrennen in Frankrijk als vierde geëindigd op de 500 meter tijdrit. Van de Wouw legde de twee rondes op de wielerpiste van Saint-Quentin-en-Yvelines af in 33,243 seconden. Daarmee bleef ze net buiten de medailles. Harrie Lavreysen heeft de kwartfinales bereikt op het sprinttoernooi.

Hetty van der Wouw (r.) in actie tijdens een eerdere race dit WK. Ⓒ ANP/HH

Het goud bij de tijdrit was er voor de Française Taky Marie-Divine Kouamé, die een tijd van 32,835 realiseerde. De Duitse Emma Hinze pakte in 33,051 het zilver, het brons ging naar de Chinese Guo Yufang: 33,214.

Kyra Lamberink eindigde in de finale als achtste in 33,703.

Hengeveld negende op individuele achtervolging

Daniek Hengeveld is als negende geëindigd op de individuele achtervolging. Hengeveld, afkomstig uit Nootdorp, kwam in de kwalificaties op de piste van het Vélodrome National na 3 kilometer uit op een tijd van 3.27,802.

De finale gaat tussen de Duitse Franziska Brausse en de Nieuw-Zeelandse Bryony Botha. Brausse, vorig jaar tweede achter haar inmiddels gestopte landgenote Lisa Brennauer, realiseerde een tijd van 3.18,794.

Later vandaag staan onder meer nog de individuele achtervolging bij de vrouwen en het omnium bij de mannen op het programma.

Raaijmakers en Van der Duin

Marit Raaijmakers en Maike van der Duin zijn bij de wereldkampioenschappen baanwielrennen in Frankrijk als zesde geëindigd op de koppelkoers.

Het goud was voor het Belgische koppel Shari Bossuyt en Lotte Kopecky. Zij pakten in een wedstrijd over twintig rondes 31 punten, 1 meer dan de Françaises, die zilver haalden. Het brons ging naar Denemarken, dat uitkwam op 23 punten. Raaijmakers en Van der Duin kwamen tot 15 punten.