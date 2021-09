Emmanuel Mayonnade stopt bij handbalsters na teleurstellend verlopen Olympische Spelen

„Na de Olympische Spelen van Tokyo is er uitgebreid geëvalueerd met de verschillende stakeholders”, verklaart het Nederlands Handbal Verbond in een persbericht. „ it heeft ertoe geleid dat we samen met Emmanuel Mayonnade de samenwerking beëindigen. We kijken terug op een succesvolle en prettige samenwerking en bedanken Emmanuel Mayonnade voor zijn bijdrage aan de Nederlandse handbalsport.”

Onder leiding van Mayonnade veroverde Oranje twee jaar geleden de wereldtitel. De handbalsters verdedigen eind dit jaar hun titel op het WK in Spanje. Monique Tijsterman fungeert dan als interim-bondscoach.

Estavana Polman

„Het is ontzettend jammer dat Manu weg gaat als bondscoach, we hebben de afgelopen 2,5 jaar prettig samengewerkt als team/ Daarnaast hebben we successen gevierd met de winst van de wereldtitel als hoogtepunt. Het is ook handbal dat je verder gaat en er een nieuw gezicht voor de groep staat”, aldus Estavana Polman.

„Ik kijk er naar uit om weer op het veld te staan met alle meiden en ben heel erg benieuwd naar de deze periode. Als team zijn we er klaar voor om nieuwe stappen te zetten en successen te behalen. We gaan met Monique als interim-bondscoach een nieuw avontuur aan richting het WK 2021.”

Prestaties

Mayonnade werd begin 2019 aangesteld als bondscoach van Oranje. De Fransman, in eigen land ook clubtrainer van Metz, volgde de Deense Helle Thomsen op. Na heel wat podiumplaatsen in de jaren daarvoor werden de handbalsters onder leiding van Mayonnade in Japan voor het eerst wereldkampioen. Het EK van 2020 verliep echter teleurstellend. Oranje kwam daar niet verder dan de zesde plaats. Op de Spelen van Tokio werden de handbalsters na een sterke groepsfase in de kwartfinales weggespeeld door Frankrijk (22-32).

Mayonnade zei na die zware nederlaag tegen zijn landgenotes dat hij graag wilde doorgaan als bondscoach van Oranje. „Als je het me nu vraagt, dan wil ik graag door. Maar ik ben niet de enige die het voor het zeggen heeft”, aldus de Fransman, wiens contract afliep. Na een evaluatie met de bond werd besloten de samenwerking te beëindigen. „Het NHV kijkt terug op een succesvolle en prettige samenwerking en bedankt Emmanuel Mayonnade voor zijn bijdrage aan de Nederlandse handbalsport.”

Tijsterman kan op het WK geen beroep doen op de gestopte handbalsters Nycke Groot en Martine Smeets.