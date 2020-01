Promes: ’Memphis moet je niet afschrijven. Nooit’

Bekijk ook: Kritiek en twijfels helemaal weg rond Quincy Promes

„Dat is heel bijzonder, maar Memphis is ook een bijzonder persoon. Die moet je niet afschrijven. Nooit”, weet Promes. „Of hij het EK wel of niet haalt, laat ik aan de doktoren. Maar hem moet je nooit onderschatten. Het is extra zuur dat hij is weggevallen, want we hebben het EK mede dankzij hem gehaald. Ik heb er alle vertrouwen in dat hij sterker terugkomt”, aldus Promes, die constateert dat zware knieblessures wel erg veel voorkomen tegenwoordig.

„Het wordt een soort vloek. In een korte periode hebben veel voetballers hier last van gekregen. Als ik de beelden ervan zie, dan zijn het meestal van die onschuldige momenten waarop het gebeurt.”