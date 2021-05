Eredivisie-seizoen 2020/21: Sterkste kampioen van de eeuw, revival Sparta en Emmen

Ajax is de sterkste landskampioen van de 21e eeuw. Het eindigde door de 1-3 overwinning bij Vitesse op 88 punten. Dat is evenveel als het PSV van Philip Cocu in het seizoen 2014/05, maar het doelsaldo (+79 tegen +61) spreekt in het voordeel van de Amsterdammers.

Opmerkelijke Giakoumakis

De allereerste Willy van der Kuijlen-trofee is voor Giorgos Giakoumakis. De aanvaller van VVV-Venlo eindigde op 26 treffers. Daarmee is hij de allereerste speler die topscorer wordt in de Eredivisie bij een club die degradeert.

Extra opvallend is het dan ook nog dat zijn voorsprong op de nummer twee Donyell Malen (19 goals) aanzienlijk is. Het verschil van (minimaal) zeven doelpunten tussen de nummers een en twee kwam voor het laatst voor in het seizoen 2011/12. Bas Dost werd toen topschutter met 32 treffers, terwijl Luuk de Jong en Sanharib Malki volgden met 25.

Georgios Giakoumakis kon dit seizoen 26 keer juichen. Ⓒ ANP/HH

Ondanks die voorsprong is Giakoumakis niet bij de meeste goals betrokken. Omdat hij slechts een assist gaf, speelde hij bij 27 treffers een directe rol. Steven Berghuis (18 goals en 14 assists) en Dusan Tadic (14 goals en 18 assists) flikten dat bij 32 doelpunten.

Hoewel FC Emmen nog altijd niet zeker is van handhaving heeft het elftal van Dick Lukkien er wel een zeer sterke tweede seizoenshelft kende. Over de laatste zeventien wedstrijden genomen, staat het zevende. Boven bijvoorbeeld Feyenoord en Vitesse. Sparta staat in die ranking zelfs vijfde net voor Heracles Almelo.

Groot verval Vitesse

Groot verval was er bij Vitesse (van tweede in de eerste seizoenshelft naar negende in de tweede) en FC Twente. Over de eerste helft genomen stond de equipe van Ron Jans nog zevende, maar op basis van het tweede deel zestiende.

Vier spelers waren er dit seizoen letterlijk onmisbaar voor hun club. Keepers Kostas Lamprou, Erwin Mulder en Joël Drommel misten geen minuut. De enige veldspeler die in dit lijstje staat is Owen Wijndal. Opvallend is dat de speler van kampioen Ajax met de meeste minuten (Ryan Gravenberch) pas op een 47e plaats volgt.