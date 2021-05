Ontgoochelde Ron Jans:’Zo mogen we het seizoen niet eindigen’

Ontgoocheling bij Ron Jans. FC Twente draait een beroerde tweede seizoenshelft in de Eredivisie. Ⓒ ANP/HH

AMSTERDAM - FC Twente-trainer Ron Jans sprak na de 3-0 nederlaag tegen Fortuna Sittard harde woorden en gaf aan dat de bezem er doorheen zou gaan. De ploeg uit Enschede, die voor de winterstop zo goed voor de dag kwam, is ver weggezakt na vier nederlagen op rij. De laatste zege dateert van begin februari en over de afgelopen twee maanden pakte alleen VVV-Venlo minder punten in de Eredivisie. Jans haalt alles uit de kast om het seizoen niet volledig in mineur te laten eindigen en hoopt zaterdag op een reactie van zijn ploeg in de derby tegen Heracles Almelo.