Ook groepsfase Champions League voor vrouwen

Via voorronden moeten clubs zich nog wel zien te plaatsen voor de groepsfase, waar zestien clubs in vier groepen van vier strijden om acht kwartfinaleplaatsen. In de poulefase spelen de clubs drie thuis- en drie uitwedstrijden, net als bij de mannen.

Door de voorronden bereiken zestien clubs uit minimaal tien verschillende landen de groepsfase.

De verandering van het format is volgens de UEFA bedoeld om de concurrentie en de bekendheid van het vrouwenvoetbal te vergroten.