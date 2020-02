Van de Beek feliciteert Getafe-spelers met slap handje

Ajax, vorig seizoen trotse halve finalist van de Champions League, ligt al uit de Europa League. De nipte zege voor eigen publiek in de Johan Cruijff ArenA was onvoldoende om de nederlaag van vorige week (2-0) te repareren. „Voorop gesteld”, benadrukte Van de Beek. „We hebben dit aan onszelf te wijten.”

’Ook nu speelden we ze in de kaart’

„Vorige week hebben we ze in de kaart gespeeld en nu ook weer”, mopperde de blonde middenvelder. „Al na vijf minuten staan we met 1-0 achter. Niet na een mooie aanval. Nee, ze mogen ingooien en kunnen zo maar scoren”, doelde hij op een fout van Lisandro Martínez. „Dan moeten we plotseling vier keer scoren.”

Van de Beek ergerde zich aan de spelers van Getafe, die blessures simuleerden en maar tijd bleven rekken. „En dan die scheidsrechter”, doelde hij op de Griekse arbiter Tasos Sidiropoulos. „Hij liet het maar gaan. Ze hebben niet eens een gele kaart gekregen voor tijdrekken. Nou, dan gaan ze er wel mee door hoor.”

’Nu moeten we winnen van AZ’

Komende donderdag is het precies een jaar geleden dat Ajax het onverslaanbaar geachte Real Madrid kleineerde in Estadio Santiago Bernabéu (1-4). Daarna volgden twee heroïsche duels met Juventus en verspeelde de kampioen van Nederland pas in blessuretijd van het tweeluik met Tottenham Hotspur een plek in de finale.

Nu moet Ajax de honger naar succes stillen met de landstitel en KNVB-beker. Komende zondag komt AZ op bezoek en woensdag staat er een halve bekerfinale tegen angstgegner FC Utrecht op het programma. „We moeten er dus snel weer staan”, besefte Van de Beek. „Eerst moeten we zondag winnen van AZ, zodat het verschil weer zes punten wordt.”

Ziekenboeg stroomt leeg

Met een beetje geluk heeft Ajax zondag in iedere linie een belangrijke speler terug. Nicolás Tagliafico keert terug van een schorsing en Quincy Promes en Hakim Ziyech kunnen wellicht ook starten. Het Europese seizoen van Ajax begon zo mooi met overwinningen op Lille en prachtige uitduels met Valencia en Chelsea. Maar het elftal van trainer Ten Hag verloor de laatste maanden veel aan kwaliteit toen de ziekenboeg voller en voller raakte.

„Ik weet ook niet hoe het komt dat we steeds zo veel spelers missen”, zei Van de Beek. „Het was vorig jaar een lang seizoen en veel jongens hebben nauwelijks vakantie gehad. Het is jammer, want ik denk dat we met een beetje meer geluk zelfs verder waren gekomen in de Champions League.”