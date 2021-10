’Manchester City maakt van komst Erling Haaland topprioriteit’

De Noorse topspits heeft bij zijn huidige club Borussia Dortmund nog een contract tot eind juni 2024, maar kan vanaf volgende zomer voor een gelimiteerd bedrag van 75 miljoen euro vertrekken.

Haaland zou voor het team van coach Pep Guardiola de topprioriteit zijn voor komende zomer. Afgelopen zomer probeerden de Citizens aanvaller Harry Kane nog weg te lokken bij Tottenham Hotspur, maar zonder succes.

Nog geen beslissing

De link tussen Haaland en Manchester City is zijn vader Alf-Inge, die tussen 2000 en 2003 voor de club speelde. Zijn 21-jarige zoon wordt ook al maanden in verband gebracht met clubs als Manchester United, Real Madrid en PSG.

Hans-Joachim Watzke, de ceo van Borussia Dortmund, gaf twee weken geleden aan dat er nog geen beslissing is genomen over een vertrek van Haaland volgende zomer. Voorheen verklaarde hij wel al eens dat het moeilijk zou worden om de Noor in Dortmund te houden.