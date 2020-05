Bosz ziet ’kerels’ bij Leverkusen: ’Heel tevreden’

„Dat was belangrijk voor ons na de slechte wedstrijd tegen VfL Wolfsburg”, zei hij.

„We hebben het in de eerste helft goed gedaan, we hebben de bal goed rond laten gaan. En dan moet je geduld hebben, geduld dat de openingen ontstaan”, vond Bosz. „Nadat we op voorsprong waren gekomen, werd het lastig. Maar op het einde hebben we als kerels verdedigd en op die manier de zege eruit gesleept. Daarmee ben ik heel tevreden.”

Leverkusen kwam aan het begin van de tweede helft op voorsprong door een doelpunt van Kai Havertz. De talentvolle speler raakte na ruim een uur bij een duel licht geblesseerd en werd naar de kant gehaald.

Volgens de trainer hoeft Havertz met zijn lichte knieblessure niet te vrezen voor langere afwezigheid. „Het gaat goed met hem”, verzekerde Bosz. „Ik weet nog niet precies hoe erg het is, maar dat komt wel in orde.”

