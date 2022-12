Mooi nieuws voor volleybalster Laura Dijkema: einde aan onzekere periode

„Ik ben erg blij met de mogelijkheid om terug te keren naar Italië”, zegt Dijkema op de website van haar nieuwe club. „Ik voel me hier thuis en hou ook van de Italiaanse competitie. Toen Macerata me vroeg om bij hen te komen spelen had ik daar meteen een goed gevoel bij.”

Oorlog

Dijkema stond hiervoor onder contract bij het Russische Leningradka uit Sint-Petersburg. Vanwege de oorlog met Oekraïne keerde de spelverdeelster vorig seizoen terug naar Nederland.

Ze hoopte op een nieuwe club, maar doordat haar Russische club haar nog niet had vrijgegeven, kon Dijkema niet meteen een nieuw contract tekenen. Lang bleef haar toekomst daardoor onduidelijk, maar aan die onzekerheid is nu dus een einde gekomen.

Dijkema veroverde met Oranje team twee keer zilver op het EK en werd vierde werd bij de Olympische Spelen in 2016 in Rio.