Van Bommel: ’Heel snel dingen verbeteren’

„Natuurlijk kan dat in drie dagen”, aldus Van Bommel maandag, vooruitkijkend op de return tegen FC Basel in de tweede kwalificatieronde van de Champions League. „Het zijn dingen als balverlies op cruciale momenten. Dingen die we toen niet goed hebben gedaan en nu beter moeten. Dingen ook die je heel snel kunt verbeteren. Dat zullen we ook moeten doen, willen we in het hoofdtoernooi van de Champions League spelen.”

PSV verdedigt dinsdag een voorsprong van 3-2 uit de eerste wedstrijd.

Bekijk ook: PSV vreest Lammers lang kwijt te zijn