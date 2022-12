Madueke steelt show bij ruime zege PSV op Milan

De eerste twee PSV-treffers vielen voor rust. Til kopte de 1-0 binnen op een voorzet van Philipp Max. De 2-0 van Madueke was het hoogtepunt van de oefenwedstrijd tegen de regerend Italiaans kampioen, die in een uitverkocht Philips Stadion werd afgewerkt. De Engelse vleugelspeler kwam op rechts van buiten naar binnen en knalde de bal schitterend in de bovenhoek.

Dest in de basis

AC Milan speelde in Eindhoven met een sterk elftal met onder anderen ex-Ajacied Sergino Dest, Fikayo Tomori, Sandro Tonali, Charles De Ketelaere en Alexis Saelemakers. Na rust kwamen onder anderen ook WK-ganger Rafael Leao en de ervaren Deense verdediger Simon Kjaer erin. Bij PSV kreeg in de slotfase de talentvolle aanvaller Fodé Fofana speelminuten.

In de tweede helft scoorde Madueke de 3-0, ook weer met zijn handelsmerk. De vleugelaanvaller kwam opnieuw naar binnen en verraste de Italiaanse doelman Antonio Mirante ditmaal met een hard laag schot.

PSV trapte nog af zonder de WK-gangers, die pas begin deze week de training hadden hervat. Xavi Simons, Luuk de Jong en Erick Gutierrez kwamen na rust in de ploeg. De grootste afwezige was vanzelfsprekend Cody Gakpo, de grote uitblinker van de eerste seizoenshelft, die begin deze week voor een recordbedrag van 50 miljoen euro is verkocht aan Liverpool. Tegen AC Milan speelde Anwar El Ghazi op de positie van Gakpo.

Gemengde gevoelens

Voor de camera van Veronica reageerde algemeen directeur Marcel Brands van PSV voor het duel met AC Milan op de verkoop van Gakpo. „Je hebt altijd gemengde gevoelens. Aan de ene kant ga je hem missen, maar voor Cody is dit een fantastische club. We hebben hem in de zomer gezegd dat hij moest wachten op een grotere club. Als die dan komt en Cody wil graag, dan is het moeilijk tegen te houden.”

Bekijk ook: PSV heeft Cody Gakpo met het mes op de keel verkocht

Brands kon niet met zekerheid zeggen dat PSV na het vertrek van Gakpo een aanvallende versterking zal halen. „We zullen Cody missen, maar we kunnen kijken of we iets op de markt kunnen doen. Dat zullen we alleen doen als het ons echt versterkt. Je moet nooit denken aan een nieuwe Cody, want Cody is Cody, maar we zullen kijken of we hem kunnen vervangen en hoe. Met Anwar El Ghazi hebben we al op zijn vertrek geanticipeerd, dus we kijken rustig.”

Opstelling PSV: Benitez; Teze (71. Hoever), Ramalho (85. Oppegard), Obispo, Max (67. Mwene); Sangaré (78. Ledezma), Veerman (71. Gutierrez), Til (58. Simons), Madueke (78. Fofana), Vertessen (58. De Jong), El Ghazi (71. Saibari).