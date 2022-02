Premium Het beste van De Telegraaf

Tranen van trots en verdriet Suzanne Schulting maakt favorietenrol waar: ’Trots dat ik heel sterk in mijn schoenen sta’

Door Hans Ruggenberg Kopieer naar clipboard

Suzanne Schulting laat haar emoties eruit tijdens de bloemenceremonie. Ⓒ René Bouwman

PEKING - Alle tranen die ze had opgespaard, kwamen er op de laatste shorttrackdag van de Winterspelen uit bij Suzanne Schulting. Het was een cocktail van opluchting, verdriet en frustratie, en later volgde de trots. Ze had het gevoel dat er niemand sterker was dan zij op de 1500 meter, om door een bodycheck haar beoogde derde gouden plak in brons te zien veranderen. „Ik vind het vreselijk om te verliezen en sta hier met een bittere nasmaak. Al weet ik ook dat ik die helemaal niet mag hebben, want ik ga met vier medailles naar huis.”