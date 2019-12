Liverpool mét Wijnaldum op titeljacht tegen Leicester

De Rotterdammer liep bijna twee weken geleden in de competitiewedstrijd tegen Watford (2-0) een spierblessure op en moest daardoor vorige week in Qatar toekijken bij het WK voor clubs, dat werd gewonnen door de 'Reds'. Wijnaldum is fit genoeg om op 'Boxing Day' in en tegen Leicester te starten.

De international van Oranje vormt het middenveld met Jordan Henderson en Naby Keïta. Virgil van Dijk heeft zoals gebruikelijk een basisplaats centraal achterin, met Joe Gomez naast zich. Trainer Jürgen Klopp vertrouwt voorin op zijn 'supertrio' Mohamed Salah, Sadio Mané en Roberto Firmino, de Braziliaan die op het WK zowel in de halve finale tegen Monterrey (2-1) als in de eindstrijd tegen Flamengo (1-0) de winnende treffer maakte.

Met een wedstrijd minder gespeeld, heeft Liverpool aan kop van de Premier League tien punten voorsprong op Leicester. De thuisclub start om 21.00 uur met Dennis Praet in plaats van Ayoze Pérez

