Max Verstappen luistert naar de lessen van zijn vader

Marko is de man die Verstappen in 2014 contracteerde en hem nog geen twee jaar later al promoveerde van het toenmalige Toro Rosso naar het vlaggenschip in de Formule 1. „Er wordt heel vaak gezegd dat Marko heel hard is naar rijders toe”, aldus Verstappen. „Ik vind hem vooral heel realistisch. Als je slecht rijdt, dan is dat gewoon zo. En als het goed is, dan is het ook goed. Hij is rechtdoorzee en stelt altijd heel directe vragen.”

Max Verstappen in gesprek met Helmut Marko. Ⓒ HH/ANP

Verstappen is geliefd, niet alleen vanwege zijn prestaties op de baan maar ook door zijn eerlijke teksten in persconferenties en interviews. „Mijn vader zegt altijd: ’Je moet gewoon eerlijk zijn, ook als je het slecht hebt gedaan’. Je moet er niet omheen lullen, dat vinden mensen nooit fijn. Ik probeer altijd mezelf te zijn. En als ik niet op het circuit ben, draait het ook weleens een paar dagen niet om Formule 1. Je moet zaken kunnen scheiden. Ik heb goede mensen om mij heen die mij kunnen helpen of adviseren, als dat nodig is.”

De racerij is evenwel nooit ver weg. „Met mijn vrienden ging ik vroeger altijd al lekker crossen, op een quad rijden of bij de werkplaats in Maasbracht iets bouwen. En ik zorgde altijd dat ik fit was, ook weer een van de lessen van mijn vader.”

