Klopp verbiedt Van Dijk niet om naar EK te gaan

„Als hij er klaar voor is, dan is hij er klaar voor”, aldus de coach van de Engelse kampioen. „Ik verwacht niet dat Virgil dit seizoen nog voor ons in actie komt. Wat hij daarna doet is niet direct aan mij. Als er een kans bestaat dat hij op het EK kan spelen ben ik niet degene die de beslissing neemt.”

Klopp zei eveneens te betwijfelen of Jordan Henderson voor Engeland op het EK kan spelen. Ook de aanvoerder van Liverpool staat al enige tijd aan de kant met een blessure. Klopp: „Op dit moment is Jordan nog niet in staat om te trainen. Dat zal hij in de komende weken waarschijnlijk wel weer gaan doen. Of dat allemaal op tijd komt voor het EK durf ik echt niet te zeggen.”