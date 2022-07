Jorinde van Klinken mikt op WK op medaille bij discuswerpen

Van Klinken (22) kwam in de kwalificaties tot een afstand van 65,66 meter en daarmee voldeed ze ruim aan de eis voor de finale. Het was ook haar beste worp van dit jaar. Ze voelt zich blijkbaar prima thuis in de Verenigde Staten, waar ze een goede reputatie heeft opgebouwd als studente aan de universiteit van Arizona. Ze won de afgelopen twee jaar de prestigieuze Amerikaanse studentenkampioenschappen.

Vorig jaar maakte Van Klinken al indruk met een onvoorstelbare worp van 70,22 meter. Met haar worp van 65,66 meter eindigde ze maandag als tweede in de kwalificaties. Alleen olympisch kampioene Valarie Allman kwam verder met een worp van 68,36 meter. Van Klinken is ervan overtuigd dat ze vandaag in Eugene (Nederlandse tijd 03.30 uur in de komende nacht) een WK-medaille kan winnen. „Waarom niet? Ik denk dat ik tot één van de kandidaten behoor, dus dan is het een mooi doel.”

Bomvolle Nederlandse dag

Het wordt sowieso een bomvolle Nederlandse dag op de WK atletiek in Eugene. Liefst zeven Oranje-atleten komen woensdag (Nederlandse tijd in de nacht van woensdag op donderdag) in actie. Naast Van klinken hopen Sifan Hassan, Femke Bol en Lieke Klaver een finaleplaats veilig te stellen. Bekijk hieronder welke Nederlanders er nog meer in actie komen op de zesde dag van de WK.

Hassan, die afgelopen zaterdag teleurstellend vierde werd op de 10.000 meter, wil zich plaatsen voor de finale van de 5.000 meter. Ook Maureen Koster komt op deze afstand in actie. Lukt het de Nederlanders om de eindstrijd te halen?

Bol

Na haar uitstekende begin in de series hoopt Bol in de halve finale opnieuw indruk te maken bij de 400 meter horden. In Eugene behoort ze tot een van de favorieten.

Voor Klaver wordt het een moeilijke opgave om de eindstrijd van de 400 meter te halen, maar de 23-jarige atleet heeft eerder dit toernooi wel laten zien in goede vorm te verkeren.

Net als Van Klinken hoopt ook Liemarvin Bonevacia voor een (persoonlijke) primeur te zorgen door voor de eerste keer de 400 meterfinale te halen op een WK.

Ook Tony van Diepen komt in actie. Hij hoopt zich tijdens de series van de 800 meter te plaatsen voor de halve finale.

Programma nacht van woensdag op donderdag

01.25 uur: (v) 5000 meter series met Sifan Hassan en Maureen Koster

02.20 uur: (m) 800 meter series met Tony van Diepen

03.15 uur: (v) 400 meter horden halve finale met mogelijk Femke Bol

03.30 uur: (v) discuswerpen finale met Jorinde van Klinken

03.45 uur: (v) 400 meter halve finale met Lieke Klaver

04.15 uur: (m) 400 meter halve finale met Liemarvin Bonevacia