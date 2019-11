Ongewone weelde voor Ajax; Ten Hag op recordjacht

Ajax-coach Erik ten Hag met Quincy Promes, de laatste maanden op schot voor de Amsterdammers. Ⓒ ANP

AMSTERDAM - Als Erik ten Hag na dit seizoen inderdaad de deur van de Johan Cruijff ArenA achter zich dichttrekt, bestaat de kans dat hij dat niet alleen met twee landstitels op zijn cv doet, maar ook met een aantal records. De trainer is bezig aan een indrukwekkend seizoen en heeft met de topselectie die hij tot zijn beschikking heeft een aantal clubrecords in het vizier. Om die ook daadwerkelijk te laten sneuvelen, moet er nog wel het een en ander gebeuren, want Ajax heeft die lat in het verleden hoog gelegd.