Van der Poel: ’De Jumbo-renners waren vrij irritant’

„Het is geen moment rustig geweest”, analyseerde Van der Poel, die steeds moest afrekenen met de mannen van Jumbo-Visma, bij de NOS. „Ze waren vrij irritant, en ik snapte hun tactiek ook niet zo goed. Wel wist ik dat het op het einde man tegen man zou zijn, dit was echt een koers van ieder voor zich. Je moest hier echt van voren zitten, anders zou het nog tien keer zo hard afzien worden.”

Plaaggeesten

Van der Poel rekende op zo’n veertig kilometer van de finish af met Nils Eekhoff, de laatste plaaggeest van Jumbo, en koerste vervolgens op zijn tweede nationale titel op de weg af. „Het was wel een rondje dat zich ervoor leende om ’alleen’ te rijden, echt een intervalparcours. Of ik voordeel heb gehad van mijn verleden in het veldrijden? Dat durf ik niet te zeggen, dat is al zo lang geleden. Het was eindelijk weer een beetje normale temperatuur, dat kan er ook mee te maken hebben”, zei Van der Poel lachend.

Het parcours van het NK in Drenthe komt niet direct in aanmerking voor een WK, vond de kersvers kampioen. „Het is ontzettend smal overal, ik vind het al op het randje voor een Nederlands kampioenschap. Nu stonden we met zo’n 180 renners aan de start en dat ging al net, laat staan als we tijdens het WK met de hele club aan de start staan.