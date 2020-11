Blunderende Thomas Lam krijgt nieuwe kans van PEC-trainer Stegeman

Lam speelde afgelopen zaterdag naar eigen zeggen de slechtste wedstrijd uit zijn loopbaan. Tegen FC Twente maakte hij twee grote verdedigende fouten op rij. Queensy Menig en Danilo profiteerden en brachten de Enschedeërs op een voorsprong van 2-0. Stegeman haalde de 26-jarige Lam nog voor rust, in de 37e minuut, naar de kant. Toen stond het al 3-0, door een fraaie treffer van Wout Brama. Aan die treffer had Lam geen schuld.

Trainer John Stegeman werd na afloop door sommigen flink bekritiseerd door Lam nog in de eerste helft te wisselen en daarmee niet te wachten tot de rust. Hij begreep dat niet en zei dat dat erbij hoort in het profvoetbal. Twente won uiteindelijk met 5-1.

Over vrijdag is Stegeman duidelijk: „Thomas gaat gewoon spelen. Thomas heeft gewoon de aanvoerdersband. Omdat ik vind dat Thomas Lam een uitstekende speler is, misschien wel een van onze betere spelers. Ik kan er niet zoveel meer aan veranderen. Het is gebeurd, klaar. We gaan weer door”, Dat aldus Stegeman tegen FOX Sports.