Motorcrosser Herlings valt, maar pakt alsnog GP-zege

Herlings vierde zijn 103e GP-zege. De vijfvoudig wereldkampioen (twee keer MXGP en drie keer MX2) is sinds zijn 102e GP-zege van vorige maand al de motorcrosser met de meeste overwinningen in grands prix.

Herlings verkleinde zijn achterstand op Jorge Prado, de koploper van het klassement om de wereldtitel. Herlings, de nummer twee van de ranglijst, heeft nu een achterstand van vijftien punten op de Spanjaard.

De Nederlander maakte in de slotfase van beide manches het verschil. Hij won de eerste manche na een valpartij. In de tweede manche vocht hij zich ook naar voren in de regen. Uiteindelijk passeerde hij Prado en Romain Febvre, de Fransman die nu derde in het klassement staat. De Nederlander Glenn Coldenhoff werd de nummer vier van de Grote Prijs van Letland. „Het was heel zwaar”, zei Herlings aan de finish. „Maar ik ben blij met het resultaat. Op naar Duitsland, daar komen we volgende week alweer in actie.”

Jay de Wolf won beide manches in de MX2-klasse. De achttienjarige Husqvarna-coureur nam daardoor de leiding over van de Italiaan Andrea Adamo in het WK-klassement.

Laura Smulders

BMX’er Laura Smulders is bij de tweede wereldbekerwedstrijd van het seizoen in het Turkse Sakarya als derde gefinisht. De 29-jarige Nijmeegse moest de Britse Bethany Shriever en de Amerikaanse Alise Willoughby voor zich dulden.

Smulders kreeg aanvankelijk de vierde plek achter haar naam, maar uiteindelijk bleek ze haar wiel net iets eerder dan de Canadese Molly Simpson over de finish te hebben gedrukt. De BMX’ers reden zaterdag in Sakarya de eerste wereldbekerwedstrijd. Toen eindigde Smulders als zesde. Ook toen ging de winst naar Shriever.

Smulders zorgde uiteindelijk voor de enige podiumplaats in Turkije. Niek Kimmann bleef bij de mannen buiten de medailles. In zijn eerste wedstrijd sinds zijn sleutelbeenbreuk in februari werd hij zaterdag vierde. De olympisch kampioen slaagde er zondag na een val in de halve eindstrijd niet in de finale te halen. Dat lukte de 19-jarige Jaymio Brink wel. Hij werd vijfde achter de Franse winnaar Joris Daudet en diens landgenoot Romain Mahieu, die zaterdag zegevierde.

Dave van der Burg, Mitchel Schotman, Ynze Oegema, Judy Baauw en Merel Smulders haalden de finale niet.

Voor Kimmann en de andere Nederlandse BMX’ers is met de wereldbekerwedstrijden een belangrijke fase in het kwalificatietraject richting de Spelen volgend jaar in Parijs gestart.

De derde en vierde wereldbekerwedstrijd zijn op 24 en 25 juni op Papendal.