Michel Mulder wil niet langer in anonimiteit schaatsen

Michel Mulder: ,,Het voelde de afgelopen weken niet dat ik één van de beste Nederlandse sprinters ooit ben geweest.” Ⓒ FOTO Hollandse Hoogte

AMSTERDAM - Michel Mulder voelde zich gisteren tussen een uur of vier en ver na tienen weer even een groot schaatskampioen, terwijl zijn 500 en 1000 meters de laatste jaren toch voor weinig opwinding hebben geleid. „Man, ik heb sinds de Winterspelen van Sotsji niet meer zo veel berichten en telefoontjes gekregen als vandaag. Het is echt een gekkenhuis geweest”, sprak de blonde Zwollenaar, die eerder op de dag wereldkundig maakte dat zijn carrière erop zit.