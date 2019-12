’Ontslag Van Bommel pijnlijk, maar onvermijdelijk’

Timmermans zag zondag samen met zo’n 1200 andere PSV-fans z’n favoriete club in De Kuip met 3-1 verliezen van Feyenoord. De ochtend erna volgde het bericht dat de clubleiding heeft ingegrepen.

„Ik hield m’n telefoon vandaag toch wat extra in de gaten”, zegt Timmermans, secretaris bij de gemeente Heusden, tussen wat vergaderingen door. „De voetbalwereld heeft een paar voorspelbare patronen. Na een paar nederlagen komt er altijd discussie over de trainer. Dat zie je ook bij PSV, al duurt het bij ons vaak wat langer dan bij andere clubs. Maar het is gewoon de keiharde realiteit als de resultaten uitblijven.”

"Mark is een ras-PSV’er. Heel pijnlijk dat het zo moet eindigen"

PSV begon goed aan het seizoen, maar boekte in de afgelopen twaalf wedstrijden slechts twee overwinningen. Een week voor het ingaan van de winterstop is de clubleiding het vertrouwen in Van Bommel definitief kwijt. „Het geeft een heel dubbel gevoel”, aldus Timmermans. „Mark is een ras-PSV’er. Heel pijnlijk dat het zo moet eindigen.”

Uit respect voor Van Bommel wil de voorzitter van de Supportersvereniging niet speculeren over wie de nieuwe trainer moet worden in Eindhoven. „Ik kan het nu niet opbrengen daarover te praten. Dit is een heel slecht jaar, een horrorseizoen eigenlijk. Maar een crisis verenigt ook. Als supporters moeten we juist nu nóg meer achter de club gaan staan.”

