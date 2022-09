VIDEO Interview op WK basketbal onderbroken door vechtende speelsters Mali

Na de 81-68 overwinning van Servië tegen Mali moesten, zoals gebruikelijk, beide ploegen de mixed-zone passeren voor interviews met de media. Terwijl de Servische speelster Sasa Cado een interview gaf, ontstond er rechts van haar plotseling veel rumoer. Enkele speelsters van Mali - vooral Salimatou Kourouma en Elisabeth Dabou - gingen met elkaar op de vuist.

FIBA startte na het bekijken van de beelden dan ook een onderzoek. „De FIBA erkent dat er een ruzie is geweest tussen twee speelsters van Mali en zal na onderzoek eventueel maatregelen nemen.”

Mali is met 0 zeges in 4 wedstrijden uitgeschakeld in de groepsfase. De frustraties borrelden daardoor blijkbaar flink op. Dat wordt nog een leuk slotduel dinsdag voor de Malinezen, als Canada de tegenstander is.

(Bron: Het Nieuwsblad)