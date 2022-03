Onzekerheid rond titelgevecht Glory met Russische kickbokser Artem Vakhitov

Het is sowieso onzeker of Vakhitov later deze maand nog kan afreizen naar Nederland of België. Glory houdt er rekening mee dat er in Europa mogelijk maatregelen worden afgekondigd omtrent visumaanvragen, waardoor Russische sporters niet meer vrij kunnen reizen.

NOC*NSF kwam eerder deze week nog met een oproep tot actie. „We roepen onze aangesloten sportorganisaties op om bij de eigen internationale sportorganisaties aan te dringen op het verplaatsen van nu nog in Rusland of Wit-Rusland geplande sportwedstrijden en het uitsluiten van deelname van sporters en sportteams uit Rusland en Wit-Rusland bij door hen georganiseerde sportevenementen elders.” Glory is als zelfstandige promotie echter niet aangesloten bij de sportkoepel.

"Het gegeven dat Vakithov een Rus is, maakt hem als mens niet beter of slechter"

De KNVB kondigde op 28 februari al aan dat Nederlandse teams voorlopig niet in actie komen tegen (Wit-)Russische teams. De interland tussen de Oranje Leeuwinnen en Wit-Rusland, die gepland stond voor 12 april gaat zodoende niet door. Op 13 juli spelen de voetbalsters van Oranje ook nog op het EK in Engeland tegen Rusland. Later maakten de FIFA en UEFA bekend dat Russische teams en nationale ploegen sowieso voorlopig zijn geschorst.

Luis Tavares in actie tijdens Glory78. Ⓒ ProShots

Kamp Luis Tavares

Het kamp van Tavares laat een eventueel besluit over het wel of niet doorgaan van het titelgevecht aan Glory. „Het is Luis’ vak om mensen in elkaar te slaan voor geld. Desondanks is hij een zeer fel tegenstander van elke vorm van geweld buiten de ring en keurt hij oorlog en welke misdaad dan ook ten strengste af. Veel mensen uit zijn omgeving noemen hem niet voor niets The Friendly Giant. ’Als mensheid moeten we zoeken naar wat we met elkaar gemeen hebben’, zegt Luis hier over. Hij wacht al negen jaar op deze rematch en hoopt dat de wedstrijd kan doorgaan. Het gegeven dat Vakithov een Rus is, maakt hem als mens niet beter of slechter. Luis wil dit in de ring uitvechten. Uiteindelijk is het aan Glory om te beslissen wie op 19 maart in Hasselt de tegenstander is. Wie er ook staat, Luis zal de ring instappen om te doen wat hij moet doen: iemand voor geld in elkaar slaan.”

Bekijk hieronder de volledige kaart voor Glory80 in Hasselt: