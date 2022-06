’Nieuwe Badr’ Enfusion-kampioen na spectaculair gevecht: ’Heel harde pot’

De 21-jarige Touchassie gaf vijf ronden lang vol gas en leek af en toe niet meer te kunnen, maar toch bleef hij staan én gevaarlijk. Dat hij af en toe ook flink moest incasseren leek hem niet te deren. Hij bewees niet alleen talentvol te zijn, maar ook een granieten hoofd te hebben.

De knock-down die hij Ciric (25) in de tweede ronde uitdeelde, was uiteindelijk beslissend voor de juryleden, die hem na vijf zenuwslopende ronden tot winnaar uitriepen. „Het was een heel harde pot, maar ik had hier ook héél hard voor getraind. Ik heb alles gegeven wat ik in me had. Echt een heerlijk gevoel om nu kampioen te zijn”, zegt de kampioen een dag na zijn overwinning.

Jonge Badr Hari

De bescheiden en respectvolle Touchassie wordt vanwege zijn spectaculaire stijl door kenners wel eens vergeleken met de jonge Badr Hari. Zelf kan hij weinig met die vergelijking en wil hij vooral zijn eigen pad bewandelen. Touchassie is bij Enfusion, dat vaak wordt gezien als een opleidingsinstituut voor Glory, opvolger van Endy Semeleer, die zijn titel moest afstaan nadat hij bij ’de grote broer’ tekende.

Er viel voor de Nederlandse fans nog meer te juichen in Groningen. Ook Jorina Baars (33) uit Den Helder greep de wereldtitel. De kickbokster, die in het verleden uitkwam voor Bellator, rekende op punten af met de Engelse Sarah Worsfold. Baars is de eerste vedergewichtkampioen ooit binnen Enfusion, dat pas net is begonnen met een divisie voor vrouwen onder de 65 kilo.