Zieke Ryan Babel verlaat trainingskamp Oranje

Ryan Babel Ⓒ BSR Agency

Ryan Babel ontbreekt zondag in de selectie van het Nederlands elftal voor de thuiswedstrijd tegen Bosnië en Herzegovina in de Nations League. De aanvaller van Galatasaray voelt zich niet lekker en heeft het trainingskamp van Oranje verlaten. Volg het duel in de Johan Cruijff ArenA hier van minuut tot minuut via ons uitgebreide twitterverslag.