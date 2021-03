Voormalig FIFA-baas Sepp Blatter na nieuwe schorsing: ’Pijnlijke en onbegrijpelijk slag in de nek’

Ook voormalig secretaris-generaal Jérôme Valcke kreeg zes jaar en acht maanden schorsing bovenop de schorsing van tien jaar die hem al eerder ten deel viel. De Fransman moet eveneens een boete van 900.000 euro betalen.

Blatter heeft met ongeloof zijn nieuwe schorsing aangehoord. „Een pijnlijke en onbegrijpelijk slag in de nek”, liet Blatter weten via zijn woordvoerder.

Blatter herstelt momenteel van een ingrijpende hartoperatie, eind vorig jaar. Hij kreeg de slechte boodschap in de kliniek waar hij vertoeft. „De ethische commissie in zijn huidige vorm heeft niets te maken met een onafhankelijk orgaan - het is veel meer de verlengde arm van de huidige FIFA-president en niet veel meer dan een schijnmacht”, meent Blatter volgens de woordvoerder.

De eerste schorsing van de inmiddels 85-jarige Blatter loopt in oktober van dit jaar af. Vanaf dan gaat de nieuwe schorsing in, die loopt tot diep in 2028. Voor Valcke gaat het allemaal nog langer duren; zijn eerste schorsing loopt pas af in oktober 2025 en vervolgens begint dan de nieuwe, die pas afloopt in 2032.

De tuchtcommissie van de onafhankelijke ethische commissie van de FIFA vond tal van nieuwe vergrijpen van Blatter en Valcke. Het ging vooral om allerlei betalingen waar ze zelf beter van werden. Ze gaven zichzelf bonussen, maar betaalden ze ook aan andere FIFA-officials, namen geschenken aan of deelden ze uit. Er was daarmee sprak van zelfverrijking en belangenverstrengeling.

Blatter trad in juni 2015 na zeventien jaar terug als voorzitter van de mondiale voetbalbond, maar kreeg in datzelfde jaar een schorsing van acht jaar opgelegd, die later in beroep werd teruggebracht naar zes jaar. Hij had eind 2011 een bedrag van 1,8 miljoen euro betaald aan de Franse oud-voetballer Michel Platini, destijds voorzitter van de Europese bond UEFA.

Valcke, jarenlang de rechterhand van Blatter, werd destijds schuldig bevonden aan de verkoop van WK-kaartjes, het sjoemelen met reiskostenvergoedingen en het bewust verkopen van tv-rechten onder de marktwaarde. Bovendien zou hij geprobeerd hebben bewijsmateriaal te vernietigen en had hij niet meegewerkt aan het onderzoek van de FIFA.

Blatter en Valcke zijn overigens ook verwikkeld in rechtszaken die het Openbaar Ministerie van Zwitserland is begonnen tegen de twee vanwege corruptie. Blatter onderging eind vorig jaar een ingrijpende hartoperatie, waarvan hij momenteel herstelt in een kliniek in de Walliser Alpen.