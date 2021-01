Officieel: Formule 1-seizoen start in Bahrein, Imola terug

Vanwege het coronavirus moet de Formule 1-leiding opnieuw ingrijpen. De traditionele seizoensouverture in Melbourne wordt verplaatst naar 21 november. Ook de race in China gaat niet door aan het begin van het seizoen. Discussies over verplaatsing naar een latere datum zijn nog gaande.

Na de opening in Bahrein (28 maart) wordt de tweede race van het seizoen op 18 april verreden in Imola, dat dus net als vorig jaar opnieuw aan de kalender is toegevoegd. De derde Grand Prix op 2 mei moet nog worden ingevuld. Waarschijnlijk wordt dat Portimão, maar dat is nog niet bevestigd.

Door het verplaatsten van de race in Australië, zijn ook de Grand Prix ervoor (Brazilië) en de laatste twee races in Saoedi-Arabië en Abu Dhabi verzet. De seizoensafsluiter vindt nu een week later dan aanvankelijk gepland plaats, op 12 december.

Opvallend is ook dat Brazilië (7 november) nu direct achter de races in de Verenigde Staten en Mexico zit geplakt. Na de zomerstop staan er drie zogenaamde triple-headers op het programma: drie races op rij met vervolgens een weekje rust.