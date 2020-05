Onduidelijkheid in België: stemming over competitievoetbal wéér uitgesteld

Er zou maandag dan eindelijk worden gestemd over de aanbeveling van de raad van bestuur van de Pro League om het afgebroken seizoen vanwege de coronacrisis niet meer uit te spelen. Ook die algemene vergadering gaat echter niet door. De Pro League wil eerst het overheidsadvies afwachten over de sportcompetities. Het is al de vierde keer dat de stemming is uitgesteld. De Pro League hoopt nu op 15 mei uitsluitsel te kunnen geven.

Bekrachtiging

De raad van bestuur kwam begin april unaniem tot het besluit om het seizoen vroegtijdig te beëindigen. Daarmee was België het eerste Europese land dat de competitie niet meer wilde uitspelen. De formele bekrachtiging door alle 24 clubs tijdens een algemene vergadering laat sindsdien echter nog steeds op zich wachten.

Bekijk ook: Belgen hebben weinig trek meer in voetbal

Op 15 mei kan de algemene vergadering waarschijnlijk wel een oordeel vellen. De nationale veiligheidsraad zal zich dan hebben uitgesproken over de sportcompetities. Ook het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS) zal voor die datum alle licentiedossiers in het voetbal hebben afgehandeld. Daardoor is het mogelijk om ook beslissingen te nemen over de opzet van de competities in het nieuwe seizoen.