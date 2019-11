Van der Poel rijdt ’gewoon’ in Tabor

Een woordvoerder van zijn ploeg Corendon-Circus laat daarmee weten dat er voorlopig geen veranderingen zijn in het schema van de 24-jarige wereldkampioen veldrijden.

Van der Poel is sterk begonnen aan zijn seizoen in de modder. De eerste cross in Ruddervoorde schreef hij meteen op zijn naam, om afgelopen weekeinde voor de derde maal op rij Europees kampioen te worden.

In de nacht van dinsdag op woensdag overleed zijn grootvader Raymond Poulidor op 83-jarige leeftijd. Dinsdag zal de Franse wielerlegende worden begraven in zijn thuisland.

